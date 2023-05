Selvaggia Lucarelli, addio Ballando? "Qual è la verità": clamoroso colpo di scena

24 maggio 2023 a

Tanto rumore per nulla. Da settimane si parla puntualmente di Selvaggia Lucarelli che sarebbe in uscita da Ballando con le stelle. E invece la giurata sarà ancora al suo posto quando lo show di Rai1 tornerà il prossimo ottobre. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata, che in un’intervista concessa al settimanale Chi ha messo fine a tutto il chiacchiericcio che riguarda la sua presunta sostituzione a Ballando.

“La verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso”, ha dichiarato la Lucarelli, che poi ha aggiunto: “A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose”. Insomma, nonostante le polemiche che l’hanno accompagnata nella scorsa edizione, e nonostante avesse lasciato intendere la scarsa voglia di tornare, Selvaggia sarà come sempre in giuria a Ballando. Non è però escluso che qualche suo compagno di viaggio potrebbe cambiare rispetto agli anni passati.

In particolare negli ultimi tempi è stato fatto il nome di Barbara d’Urso, che sta per dire addio a Mediaset dopo tanti anni di onorato servizio. Di certo per la Carlucci sarebbe un colpo da novanta portarla nel suo show del sabato sera: “Non avrei nulla in contrario se partecipasse - ha dichiarato la Lucarelli - credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma solo in alcuni ruoli prestabiliti. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi col suo ego?”.