Incoronata Boccia, da Agorà al tg: chi è il volto della nuova Rai

Incoronata Boccia, 41 anni, sarda, giornalista, volto noto del servizio pubblico, diventerà ora protagonista della nuova Rai. Intanto, sarà lei a condurre Agorà Estate su Rai Tre, poi potrebbe addirittura ottenere la vice direzione di un Tg, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

La Boccia, che ha sempre chiamato e continuerà a chiamare Giorgia Meloni "il presidente" perché "il linguaggio di genere deve essere una scelta, non un obbligo", è già alla condizione di UnoMattina Weekly. Della maestra sospesa per aver fatto recitare il rosario ai bambini, ha tuonato: "Avrei ringraziato di avere una maestra così per i miei figli". "Il suo mentore, non lo nega, è Angelo Mellone, da oggi direttore del DayTime, di cui finora era vice", scrive il Corriere, che la giornalista definisce "comandante coraggioso e generoso". Non sopporta poi che le si chieda di suo marito Ignazio Artizzu, capoufficio stampa della Regione Sardegna: "Sono in Rai dal 2001. Essere bollata come 'moglie di' dopo ventuno anni di professione giornalistica in Rai lo trovo umiliante non per me, ma per tutte le donne".

E a chi la accusa che la sua carriera sia stata agevolata dall'amicizia con l’attuale direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, risponde il cdr di Rai Sardegna: "Riteniamo inaccettabili e inopportuni i riferimenti alla vita privata" della Boccia che è sposata con Ignazio Artizzu. Allo stesso modo – prosegue la nota – siamo convinti che l’articolato percorso professionale della collega è e sarà garanzia di indipendenza da qualsiasi influenza di tipo politico".

Incoronata Boccia agli inizi della carriera aveva fatto due sostituzioni al Tg5 allora diretto da Enrico Mentana. Cinque anni poi è stata inviata a La vita in Diretta con Michele Cucuzza. Poi la Rai, al Tg sardo, e "il salto a Uno Mattina Weekly."