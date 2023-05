Al Bano, "scusate": il clamoroso annuncio del figlio Bido durante la diretta

25 maggio 2023 a

"Scusate, s'è fatta 'na certa, è il momento di celebrare!". A chiudere la trasmissione in prima serata che Mediaset ha dedicato al cantautore pugliese Al Bano Carrisi che ha compiuto 80 anni, ci ha pensato il figlio Albano Jr, 23 anni. La festa in diretta, a suo dire era durata abbastanza. Per Bido - così lo chiamano a casa - era giunto il tempo di continuare in privato, in quella famiglia allargata che ha scaldato i cuori dei telespettatori di Canale 5, i festeggiamenti per papà Carrisi. Sul palco dell'Arena di Verona, infatti, per la prima volta si sono ritrovati tutti insieme i figli: Yari, Cristél, Romina (nati dal matrimonio con Romina Power) con Jasmine e Albano Jr (nati dall'unione con Loredana Lecciso). E poi c'era lei, Romina per celebrare il legame che li ha uniti e li unisce e l'unicità del loro sodalizio artistico che appartiene alla memoria collettiva d'Italia e non solo.

"Scusate, s'è fatta 'na certa, è il momento di celebrare!", ha detto Bido dopo aver visto salire sul palco grandi ospiti e amici di suo padre che hanno condiviso con lui momenti significativi della sua carriera, fin dagli esordi. Tra questi, Gianni Morandi, Renato Zero, Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa e Iva Zanicchi. Un percorso musicale che è partito da Cellino San Marco e ha attraversato il mondo e le generazioni, diventando patrimonio condiviso, una festa della memoria collettiva, di quell’Italia che si rialza dal dopoguerra e ritrova slancio anche con la melodia, dei treni diretti al nord con un carico di nostalgia e l’aspirazione al successo e alla Felicità. Sì, ma c'è anche la famiglia, ha ricordato Albano Jr con una "chiusa" già diventata un meme.