Ramazzotti e Tina Turner, "un debole...": la voce clamorosa

Fu un duetto indimenticabile, quello tra Tina Turner e il nostro Eros Ramazzotti. Lei, star mondiale ultracinquantenne della musica, una leggenda vivente. Lui giovane ma già affermato cantante romano ormai in rampa di lancio anche all'estero. Siamo nel 1997: i due registrano in duetto la nuova versione della bella Cose della vita, di 4 anni prima. In inglese diventa Can't stop thinking of you, e diventa una delle hit di Eros, la raccolta destinata a imporre l'autore di Una storia importante e Terra promessa come una sicurezza del pop italiano.

Addio a Tina Turner: la "Regina del rock" si è spenta a 83 anni

Nel video promozionale, Tina ed Eros si abbracciano, si accarezzano, ballano insieme, ridono: un feeling straordinario che si riflette in una performance sensuale e aggressiva al tempo stesso, una "pietra angolare" della canzone mainstream tricolore degli anni Novanta e non solo. Dietro quel rapporto professionale perfetto, c'era una sincera amicizia. Un rapporto personale decollato subito ben oltre lo studio di registrazione.

"Tina Turner aveva un debole per Eros Ramazzotti - scrive Mario Luzzatto Fegiz per il Corriere della Sera -. Si sentiva un po' mamma e aveva verso il giovane cantante italiano una particolare benevolenza. Così Tina era felice di lavorare con lui. Questa amicizia aveva portato a un duetto che era divenuto popolarissimo sul brano Cose della vita". Risultato di quel connubio artistico e umano? "Tina non poteva mancare nella lista degli invitati alle nozze di Eros Ramazzotti con Michel Hunziker...".