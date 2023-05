Heidi Klum, incidente hot a Cannes: cos'è successo alla scollatura

25 maggio 2023 a

Incidente hot per Heidi Klum al festival di Cannes. La modella ha incantato tutti con un vestito super sexy, un abito giallo di Zuhair Murad. Il suo era un abito che di certo non passa inosservato. Ma a colpire i presenti è stato soprattutto l'incidente sexy avvenuto sul red carpet.

A un certo punto della sfilata sul tappeto rosso, la top model, 50 anni il prossimo primo giugno, ha fatto svolazzare le enormi maniche a mantella in maniera piuttosto teatrale. Un movimento che ha contribuito a far vedere al pubblico qualcosa di troppo sulla scollatura. La Klum ha preso parte al'evento a Cannes ieri, mercoledì 24 maggio, giorno de "La Passion De Dodin Bouffant", film di Trần Anh Hùng con Juliette Binoche e Benoît Magimel.

Il film in concorso al festival è stato proiettato in presenza del cast e di vari ospiti super vip, tra cui Cecilia Rodriguez, Jasmine Tookes, Valentina Sampaio. Sul red carpet anche la giudice di America's Got Talent Heidi Klum, radiosa più che mai. La modella è arrivata a Cannes da sola. Sul red carpet per la premiere del film, infatti, il marito Tom Kaulitz non c'era. La sua assenza, però, non si è fatta sentire più di tanto: la 49enne si è letteralmente presa la scena facendo rimanere tutti a bocca aperta.