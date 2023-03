Heidi Klum seminuda sul red capet: spacco frontale

28 marzo 2023 a

a

a

Dominano Harry Styles e Taylor Swift, forse le superstar più rappresentative della nuova generazione pop degli ultimi 10 anni, ma agli iHeartRadio Music Awards condotti da Lenny Kravitz al Dolby Theatre di Los Angeles tutti gli obiettivi dei fotografi e dei cameraman, a un certo punto, si sono concentrati sull'arrivo sul red carpe di Heidi Klum, la supermodella tedesca che a 49 anni può permettersi ancora un look da ragazzina. Merito di un fisico "teutonico", d'acciaio, e di una sensualità forgiata da 30 anni e passa trascorsi sulle passerelle più prestigiose del pianeta.

Elodie a Che tempo che fa vestita così: da urlo, lo studio si ferma | Guarda

La Klum ha infatti sfoggiato un abito blu più simile a una arditissima scultura "destrutturata" che a un vestito da sera: il décolleté generoso contenuto e coperto a stento da una fascia di stoffa. E, sotto, una lunghissima coda sul retro un clamoroso spacco inguinale davanti che ha mozzato il fiato ai presenti, abituati peraltro agli eccessi e alle stravaganze dei divi (e soprattutto delle dive) della musica.

Per la cronaca, la Swift è stata premiata con l’Innovator Award (per la sua fusione di pop, country ed elettronica) e per la Miglior canzone dell'anno, riconoscimento andato alla sua Anti-Hero. Per Harry Styles, diventato famosissimo da ragazzino nella boyband One Direction e poi maturato come solista a livelli forse impronosticabili, ecco i premi di artista dell'anno, Fave Tour Style per il live e Fave Residency. Per quanto riguarda i look più piccanti, si sono segnalate oltre alla Klum anche Delilah Belle Hamlin (in abito trasparente), l'attrice Chrishell Stause (scollatissima) e una esagerata Madison Beer in abito davvero ridotto ai minimi termini.