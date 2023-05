Fiorello, gli esplode la bomba in mano: nuovo caso in Rai

27 maggio 2023 a

Fiorello ha scatenato il panico con alcune dichiarazioni su Amadeus. L’intenzione dello showman era proprio questa, tanto che lui stesso - tra il serio e il faceto - ha definito una “bombetta” quella che stava per lanciare sul suo amico, nonché direttore artistico e conduttore di Sanremo. Con il governo di Giorgia Meloni tante cose stanno cambiando in Rai e così si è anche vociferato di un possibile cambio al timone del Festival.

Un cambio che però non sarebbe particolarmente logico, dato che le edizioni di Amadeus sono stati un successo clamoroso, soprattutto a livello di introiti. “Amadeus mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo”, ha svelato Fiorello durante l’ultima puntata di VivaRai2. Dopo aver salutato l’amico conduttore, lo showman ha sganciato la bomba alla sua maniera: “Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri”.

“Non so se farà Sanremo, non lo sa… mi ha detto così - ha aggiunto Fiorello - lo so che è una bombetta ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”. Ovviamente la parole dello showman hanno avuto ampia eco mediatica, costringendo la Rai a intervenire: “Amadeus non farà il Festival di Sanremo 2024? È stata una battuta di Fiorello. L’ad Sergio e il direttore artistico stanno già lavorando alla prossima edizione”.