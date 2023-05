Chiara Ferragni e la foto senza veli: "Si sono inc***? Bene", sfogo duro

28 maggio 2023 a

Scontro acceso tra Chiara Ferragni e alcuni suoi followers. L'influencer di fatto ha pubblicato una foto senza veli, solo con un paio di slip. Immediatamente è partito l'attacco, soprattutto da parte delle fllower più giovani che seguono la Ferragni. E a pungere la Ferragni è stata una ragazzina di 11 anni. Il suo commento è diventato letteralmente virale sul web: "Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare".

A questo punto però è arrivata la risposta piccata della stessa Ferragni: "Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto cosi non dovrebbe far vergognare nessuno ed anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo".

Ma non finisce qui, la Ferragni poi ha aggiunto: "Perché una donna in intimo si deve vergognare del suo corpo? Perché deve aver paura di dare un'idea sbagliata invece che sentirsi bene dentro la sua pelle? Ci hanno insegnato che le donne non possono osare, e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che TUTTI dovremmo avere". L'influencer ha chiuso la sua risposta con una presa di posizione importante: "Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora". Insomma il caso non è affatto chiuso.