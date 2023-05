Fabio Fazio, imbarazzo per Mengoni: "Ma cosa hai lì sotto?"

Roberto Tortora 29 maggio 2023 a

Vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, protagonista all’Eurovision Song Contest di Liverpool e un nuovo singolo in uscita, in coppia con Elodie, che promette di far ballare gli italiani per tutta l’estate: “Pazza Musica”. Per Marco Mengoni questo 2023 è, fin qui, trionfale e non poteva mancare una sua ospitata nella puntata finale di Che Tempo Che Fa, ospite di Fabio Fazio a chiusura di un cerchio che lo vide vincere la prima volta all’Ariston dieci anni fa nella kermesse presentata proprio dal conduttore ligure. Ad attirare l’attenzione ancora di più, poi, un outfit spiazzante. Elegantissimo dal collo alla vita, con una giacca scura, camicia bianca e una cravatta abbinata… ma dalla vita in giù con degli shorts neri attillati decisamente “short”, cioè sopra le ginocchia.

Fazio, vedendo prima lui e poi Elodie, non ha potuto che esclamare: “Beh, stacco di coscia tu e stacco di coscia lei, devo dirti che non è la stessa cosa, però vabbè…”. Dopodiché, il conduttore ha iniziato a presentare Marco, che ha promosso il suo nuovo tour estivo. Inoltre, il romano ha anche confessato di essersi quasi commosso a sentire le parole di Fazio sul suo addio alla Rai, specificando come anche per lui si tratta della fine di una storia di cui, in qualche modo, ha fatto parte.

Sia Mengoni che Elodie si sono esibiti con il loro nuovo brano, “Pazza Musica”, ma quando l’intervista è proseguita dopo, con i due artisti seduti sugli sgabelli, qualcuno dal pubblico ha intravisto qualcosa di… intimo. Fazio stesso si è bloccato e ha chiesto: “Si vedono? Cosa? Ok…”. Mengoni, imbarazzato, ha sorriso e accavallato le gambe come fosse Sharon Stone in Basic Instinct. Anche questa volta, diciamolo, l’effetto è decisamente un altro…