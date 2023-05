Luciana Littizzetto, lo sfregio finale: "Ora la spalmo bene", Fazio nel panico

29 maggio 2023 a

a

a

Luciana Littizzetto scatenata nell'ultima puntata di Che tempo che fa. Davanti a Fabio Fazio getta la maschera e di fatto rivela tutta la sua faziosità per la sinistra. La premessa del suo intervento è chiara: "Alla guerra come alla guerra", una dichiarazione d'intenti che lascia intendere quanto alto sia il rosicamento per l'addio alla Rai nonostante Discovery le abbia offerto un contratto pesantissimo.

Ma c'è un gesto che ha colpito e non poco i telesepttatori. Un remake di quanto accaduto la scorsa settimana e che di fatto si è ripetuto ma con toni più velenosi. La Littizzetto ha usato la chewing gum che teneva in bocca come piccola arma per mostrare tutto il suo livore contro la Rai. L'ha tolta dalla sua bocca e l'ha attaccata sulla scrivania di Fabio Fazio, ma questa volta ha aggiunto: "Beh siamo all'ultima puntata adesso la spalmo bene e gliela lascio qui".

Il segreto di "Fabietto": cosa fa Fazio prima di lasciare tutto, smascherato

Una sorta di sfregio al servizio pubblico che non ha cacciato nessuno: semplicemente Fazio e Littizzetto hanno avuto un'offerta da Discovery che hanno accettato liberamente facendosi quattro conti in tasca. Fazio è subito intervenuto: "Eh questo non lo puoi fare, non è giusto Luciana. La tolgo anche perché dopo qui arrivano Elodie e Mengoni e non posso far trovare la scrivania in queste condizioni". Una gag, siamo tutti d'accordo su questo punto, ma di fatto quella frase "è l'ultima puntata, adesso la spalmo bene" è l'involontaria ammissione da parte della Littizzetto di quel nervosismo che la accompagna da quando, insieme a Fazio, ha deciso di lasciare la Rai.