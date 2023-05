Fabio Fazio, mano sul cuore e… come inizia la puntata di addio alla Rai

28 maggio 2023 a

Fabio Fazio è stato accolto da un grande applauso del pubblico per l’ultima puntata della stagione di Che tempo che fa. “Buonasera a tutti e ben trovati”, ha esordito il conduttore che è in procinto di lasciare la Rai per trasferirsi a Discovery. A interromperlo subito ci ha pensato il pubblico, che ha fatto sentire tutto il suo calore nei confronti di Fazio: “Grazie mille, però così poi diventa difficile arrivare alla fine di una lunga serata”.

A un certo punto il padrone di casa si è sciolto, portandosi la mano sul cuore e applaudendo a sua volta il pubblico presente in studio. Al suo fianco c’era Michele Serra, che ha poi fatto un intervento sulla politica in Rai: “C’è un brutto clima. Recriminatorio. Meschino. C’è la tendenza a incasellare tutto dentro una griglia che è al tempo stesso troppo piccola e troppo vaga: la politica, per la precisione la politica dei partiti, del sottogoverno dei palazzi romani, degli amici degli amici, così che tutti siano costretti a sentirsi in debito con qualcuno. Ma per quanti siano i posti disponibili, sono molte di più le persone che hanno fatto da sole, e continueranno a fare da sole”.

“Brutto clima, topo Gigio”: Fazio chiude col botto, il delirio di Serra

"Se fossi un intellettuale o un artista o un giornalista di destra - ha proseguito Serra - sarei preoccupato. In questo clima balordo, se lavoro per la Rai tutti diranno che è solo perché sono di destra, e sono salito sul carro del vincitore. È giunta l’ora di una riflessione. Finché alla Rai comanderanno i partiti, nominando i dirigenti, l’atmosfera sarà tossica”.