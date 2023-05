Luciana Littizzetto, la minaccia all'ultima in Rai: "Magari, un giorno"

29 maggio 2023 a

Per l'ultima puntata in Rai di Che tempo cha fa, Fabio Fazio ha schierato il suo intero plotone: domenica 28 maggio, in prima serata su Rai 3, è andato in scena il processo al governo, un cannoneggiamento continuo contro l'esecutivo. Già, aveva detto che non avrebbe fatto il martire, ma Fabio Fazio non ha mantenuto la promessa. Ora, per lui, inizia l'avventura a Discovery.

E in primissima linea, a menare fendenti, ecco Luciana Littizzetto, la comica torinese che proprio come il padrone di casa abbandonerà Viale Mazzini. E proprio alla Littizzetto è stato "appaltato" il compito di scatenarsi nel modo più duro contro il governo Meloni, il tutto con la sua consueta letterina.

Tra le varie frasi, ecco che la Littizzetto affermava: "Mi lasci dei ricordi straordinari cara Rai, e purtroppo, mi lasci anche sto pirla di Fabio, che mi dovrò portare dietro in questa nuova Prova del Nove. Mi spiace solo lasciare qui tanta gente, tanti professionisti che sgobbano ogni giorno...", sospira la Littizzetto scordando le cifre multi-milionarie degli accordi che hanno legittimamente firmato.

Ma ovviamente non è finita. Prima di congedarsi con un "bello ciao", ovviamente riferito a Matteo Salvini per il tweet con il quale il leghista accolse l'addio alla Rai della coppia Fazio-Littizzetto, ecco che la comica aggiunge: "Cara Rai. Restiamo Amici. Chissà magari un giorno ci ritroveremo, spero in un’Italia un po' diversa... un’Italia dove la libertà sia preservata, dmove il dissenso sia sempre leale. Un’Italia dove chi fa il ministro non abbia paura di chi fa il saltimbanco", conclude Luciana Littizzetto, tratteggiando un'Italia a tinte oscure, in presa a quella che sembra una sorta di dittatura e, soprattutto, con la "minaccia". Ovvero... presto potremmo tornare.