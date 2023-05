Elettra Lamborghini: "Sembro un putt***, diciamolo", tutti a bocca aperta

30 maggio 2023 a

Tempo di confessioni per Elettra Lamborghini, la showgirl e cantante: il 2 giugno infatti esce il suo nuovo disco, Elettraton, un mix tra Elettra e il raggaeton, genere musicale che è la sua passione. E l'ereditiera si confida in una lunga intervista a Repubblica, in cui ragiona anche sul perché piace così tanto a ragazzine molto piccole. "Perché sono solare, senza peli sulla lingua. Non giudico e non ho tabù. Sono come mi si vede. I bambini non li freghi, capiscono se sei vera. Avevo pubblicato un video con i bimbi che mi parlano e mi saltano addosso come se fossi la loro sorellina o, meglio, sorellona. Gli piaci o non gli piaci, io sono genuina", afferma.

Dunque, con la consueta autoironia, si lascia andare a una riflessione piuttosto peculiare. Infatti quando le ricordano il conrasto tra la sua faccia da bambina e un corpo prorompente e sexy, afferma: "Se vede le mie foto sui social sembro un putt***, diciamolo", afferma con sorprendente schiettezza. "Mi piace fare la sexy ma se apro la bocca, di sexy o di malizioso in me, meno di zero. Magari una persona che mi vede per la prima volta, e non sa chi sia, dice: è una bomba sexy. Ma appena parlo si capisce che non sono una gattamorta che gode perché ha la fila di ragazzi", rimarca.

E ancora, sempre con trasparenza, quando le chiedono se si è pentita dei molti tatuaggi che punteggiano il suo corpo, replica: "Eccome. Se avessi un figlio lo sconsiglierei, oddio non voglio fare la boomer.... Perché un tatuaggio è una maniera di esprimere chi sei, di essere particolare. Ma sì, sono pentita, li sto tirando via tutti e fa male. Non posso strapparmi la chiappa. Cosa vuole che le dica, papà mi aveva avvisato: Poi te ne penti", conclude Elettra Lamborghini senza nascondersi dietro al dito.