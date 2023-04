Elettra Lamborghini, lo sfogo: "Ora è impossibile". Con il marito Nick...

10 aprile 2023 a

Piovono confessioni firmate Elettra Lamborghini, la cantante ed ereditiera che ha scelto di raccontarsi in un'intervista a Di Più Tv, dove si è sbottonata su Only Fun, il programma che torna a condurre da oggi, lunedì 10 aprile, su Nove.

Uno show comico sul quale la Lamborghini afferma: "Per me è stata una scommessa perché per la prima volta mi sono messa in gioco come conduttrice comica, per fare conoscere al pubblico un lato inedito di me". Quindi ha ammesso di aver fatto poche prove prima dell'esordio: "Se all’inizio ero più titubante, adesso ho imparato a lasciarmi andare, a puntare anche sull’improvvisazione".

Quindi, la Lamborghini ha ammesso di avere avuto qualche difficoltà nel ruolo di opinionista che aveva ricoperto su Rai 1: "Non sono stata particolarmente brava, non era adatto a me". Quindi le rivelazioni personali. Prima quelle su Nick, il marito: "Non riusciamo quasi mai a stare insieme quanto vorremmo. Siamo entrambi molto impegnati e a volte vederci è complicato". E ancora: "Quando diventerò mamma voglio dare a mio figlio o figlia tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. Adesso sarebbe impossibile", ammette. Infine, ha aggiunto di essersi lasciata alle spalle grossi problemi grazie alla analisi: "Ho passato un periodo difficile, ma ora mi sento molto meglio", ha concluso Elettra Lamborghini.