Mara Venier, "non vedono l'ora di insultarti": brutta storia, occhio alle immagini

"Non vedono l’ora di coprirti di insulti…": un messaggio criptico quello scritto da Mara Venier su Instagram. Sotto a un filmato in cui la conduttrice si mostra con i capelli al vento insieme a un suo amico, una follower ha commentato: "No Mara tu rimani a Domenica In e non cambiare niente, la gente ha sempre da dire, dovrebbero ricordare che tu durante la pandemia sei stata sempre presente, non ci hai mai abbandonato".

La risposta della Venier ha fatto preoccupare i fan. "Purtroppo si dimenticano presto del bene… e non vedono l’ora di coprirti di insulti… 'miserie umane' le chiamo io": questa la risposta della presentatrice che ha fatto preoccupare i fan. C'entra forse il suo futuro in tv?

Secondo alcuni, sia Mara che la sua fan si riferivano all'intervista di Arisa che, prima da Peter Gomez a La Confessione e poi dalla stessa Venier a Domenica In, ha detto la sua opinione su Giorgia Meloni. "Mi piace perché ha molta cazzimma - aveva detto la cantante da Gomez -. Lei secondo me si comporta come una mamma molto severa e molto spaventata. Una mamma che ha quattro figli e deve fare il bene di tutti. Secondo me ci vuole un cambio di atteggiamento da parte nostra". Un'opinione positiva che le è costata non pochi insulti e la decisione di non prendere parte al Gay Pride quest'anno.