Domenica In, Venier massacrata: "Invasione meloniana", fin dove si spinge la sinistra

Luca Barbareschi è uno di quei personaggi che la sinistra vorrebbe fuori dalla Rai perché ha espresso apprezzamento nei confronti di Giorgia Meloni. L’attore ed ex deputato è invece stato ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha parlato della carriera, della famiglia e dei figli. Il tempismo dell’intervista ha scatenato critiche sui social nei confronti di Barbareschi e anche della Venier.

Secondo alcuni la conduttrice di Rai1 non avrebbe dovuto invitare l’attore, dopo che questo ha rilasciato delle dichiarazioni controverse sulle denunce per molestie delle attrici. Tra l’altro Barbareschi dovrebbe presto debuttare a viale Mazzini con due appuntamenti in seconda serata su Rai3, che però non sono stati ancora confermati ufficialmente. “Continua l’invasione della Rai - ha scritto un utente - oggi riabilitazione di Barbareschi a Domenica In”.

In realtà l’attore ed ex deputato ha ben poco da farsi perdonare: ha semplicemente espresso un’opinione, per quanto possa risultare scomoda e addirittura “vergognosa” da una certa parte politica. Barbareschi ha infatti sostenuto che alcune attrici abbiano mentito sulle molestie per motivi di pubblicità personale. Un’uscita pubblica che gli è costata una valanga di critiche e polemiche, ma che non gli ha impedito di essere ospite della Venier nella puntata di domenica 28 maggio.