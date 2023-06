Caterina Balivo, "promessa mantenuta": per lo Scudetto scende in piazza così

01 giugno 2023 a

Promessa mantenuta quella di Caterina Balivo. La conduttrice di La7 è andata a Napoli per impastare la pizza, così come promesso in caso di vittoria dello Scudetto. La Balivo so è trasformata in pizzaiola per un giorno sul lungomare di Napoli dove, per onorare una scommessa fatta in tv, ha fritto pizze per festeggiare la sua squadra del cuore. L'iniziativa, che ha attirato decine di passanti e turisti, richiamava l'episodio del film L'Oro di Napoli in cui una procace Sofia Loren preparava pizze tenendo a bada i focosi clienti e il marito geloso interpretato da Giacomo Furia.

Accanto alla conduttrice c'era Gino Sorbillo, il maestro pizzaiolo che ha messo a disposizione della Balivo il suo locale di via Caracciolo. A fare da cornice al banco di preparazione delle pizze fritte le sagome cartonate raffiguranti i giocatori del Napoli. "La scommessa della pizza in piazza mi è subito piaciuta - ha detto Balivo mentre batteva pugni sul bancone per stendere la pasta - e la dedico ai giocatori, una squadra dove tutti sono stati campioni".

"Che cosa farò per festeggiare lo scudetto? Ho già detto che farò la pizza in piazza, ora bisogna scegliere la piazza", sono state le sue parole dopo la sconfitta in Champions quando "invece ho pianto per la delusione. E l’ho pure postato ma purtroppo me ne hanno scritte di tutti i colori".