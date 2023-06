Ilary Blasi e Bastian Muller, "dettaglio a luci rosse": ecco l'ultima voce

01 giugno 2023 a

Ilary Blasi e il suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, di nuovo al centro del gossip. Ne scrive Ivan Rota su Dagospia, tirando in ballo Vladimir Luxuria, opinionista dell'Isola dei Famosi nonché amica della conduttrice: "Luxuria rivela un dettaglio a luci rosse sul fidanzato di Ilary Blasi: ha detto che ad attrarre gli avventori del club Muccassassina verso Bastian siano state le sue grandi mani. Si dice che grandi mani corrispondano a una grande 'dotazione'...".

La Blasi preferisce mantenere un certo riserbo sulla sua relazione, per questo finora non ha mai parlato pubblicamente del suo fidanzato. La Luxuria, invece, ha rivelato di aver incontrato Bastian nei giorni scorsi. Un incontro di cui ha parlato con Novella 2000, confessando: "Io avevo un po' di timore perché non sapevo come lui avesse reagito...". Il riferimento è al fatto che l'incontro sia avvenuto a un evento Lgbtq al Muccassassina, celebre e trasgressivo locale di Roma.

"Ero intimorita dalla sua reazione": Luxuria, il dubbio sull'uomo di Ilary Blasi

Tutto, però, sarebbe filato liscio. "Bastian chiacchierava con le persone e lasciava i suoi spazi ad Ilary", ha raccontato la Luxuria. Che, infine, ha fatto anche un'altra rivelazione: "Bastian ha conosciuto Ilary inconsapevole che lei fosse così famosa". L'opinionista, infatti, ha detto che lui le avrebbe raccontato come ha conosciuto Ilary. Ma non ha aggiunto ulteriori dettagli.