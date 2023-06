Myrta Merlino in Rai? "Uno scambio": ecco cosa c'è dietro davvero

03 giugno 2023 a

I riflettori sulla Rai si sono tutt'altro che spenti. Le manovre dei nuovi vertici e del governo sono in pieno svolgimento. I cambi potrebbero ancora essere molteplici. Dopo le uscite di Fabio Fazio, Lucia Annunziata e di Massimo Gramellini, ora si ragiona su nuovi innesti e su eventuali cambi ai palinsesti.

Tra i temi all'ordine del giorno, resta quello di Report, il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci su Rai 3, confermato, e che però potrebbe essere ricollocato la domenica sera rispetto all'attuale lunedì.

Quindi le indiscrezioni su Nicola Porro, il quale continua a ribadire la sua volontà di voler restare a Mediaset, che definisce "la mia famiglia". E anche nei corridoi di Viale Mazzini ora si sussurra che, in verità, il conduttore di Quarta Repubblica non avrebbe alcuna intenzione di cambiare emittente. Si era fatto il suo nome per la domenica sera, circostanza che il diretto interessato aveva subito e seccamente smentito. Per riempire lo spazio lasciato da Fabio Fazio alcune piste portano anche ad Alessandro Cattelan, il quale però non convince fino in fondo.

Infine, ecco che si torna a parlare anche di Myrta Merlino: le voci secondo le quali potrebbe lasciare La7, destinazione Rai, si fanno di giorno in giorno più insistenti. E potrebbe essere proprio lei, oggi al timone de L'aria che tira, ad occupare la domenica sera lasciata libera da Fabio Fazio e Che tempo che fa. In ogni caso, se anche domenica non fosse, per lei i dirigenti di Viale Mazzini sarebbero felici di trovare una nuova collocazione in palinsesto. Insomma, tra La7 e la Rai sembra profilarsi uno scambio: quello tra Massimo Gramellini e Myrta Merlino, che potrebbero prodursi in una sorta di scambio indiretto delle reti.