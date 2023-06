Francesca Fagnani? Impensabile: al centro del salotto di casa sua...

03 giugno 2023 a

Spalanca le porte della sua abitazione, Francesca Fagnani, la casa che la conduttrice di Belve condivide con Enrico Mentana, il suo compagna. Lo fa con Repubblica, che è entrata nella "tana" che si trova al Vecchio Ghetto di Roma. E la Fagnani spiega: "Qui nel centro si vince facile. Sei dentro l'arte, la storia. E ringrazio la vita che mi ha portato a vivere qui. Ma la bellezza va portata ovunque, soprattutto nelle periferie, perché può aiutare a vivere meglio, a non far sentire gli abitanti cittadini di serie B", si prodiga subito in un messaggio.

E ancora, la Fagnani aggiunge: "Per me la casa è proprio una tana. Ovunque sia, il desiderio è sempre quello di tornare. Sono una forzata delle uscite e al rientro mi sento felice appena giro la chiave. La casa non è mai scissa dal lavoro: dalla preparazione del programma quando è in onda, alle inchieste che compio su mafia e criminalità organizzata che è anche il tema del libro che sto scrivendo. In questo appartamento compio una vera tournée: lavoro nello studio, poi mi sposto con computer e agende su un altro tavolo, cambio sedia, raggiungo il divano".

Già, perché per Francesca Fagnani la casa è anche un ufficio: ci lavora, e parecchio. E lady Belve rivela anche di essere piuttosto superstiziosa. Un esempio? Tutte le giornate iniziano scendendo dal letto rigorosamente con il piede destro. E argomenta: "Non vorrei sbagliare inizio di giornata. Come diceva Eduardo De Filippo, essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male. Indosso sempre un corno".

Ma non solo lo indossa: come rivela Repubblica, ecco che sul tavolino davanti al divano, campeggia un altro corno rosso della bottega napoletana di Ferrigno. Dunque una scatola di cioccolatini, di cui la Fagnani si dice golosissima. Poi le sue passioni quotidiane: yoga, prepugilato e attività fisica con vari attrezzi, tanto che per il salotto vaga un grosso pallone di quelli usati per il fitness e gli esercizi fisici. Insomma, una Frnacesca Fagnani che ha deciso di svelare alcuni dei suoi segreti.