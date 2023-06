Luciana Littizzetto, la bordata nascosta: "Repubblica da preservare"

05 giugno 2023 a

Luciana Littizzetto fuori dai giochi della Rai. Lei e il suo braccio destro, Fabio Fazio, prenderanno la strada di Discovery nel corso della prossima stagione televisiva. Il programma di Che tempo che fa con una nuova formula approderà a canale Nove. Ma la Littizzetto forse non ha ancora esaurito la fase di "rosicamento" dopo l'addio alla Rai. La sua letterina che ha declamato nel corso della sua ultima puntata a Che tempo che fa è stato un vero e proprio j'accuse al servizio pubblico e al governo. L'attrice comica di fatto ha affermato di voler tornare un giorno in Rai magari in "un Paese diverso capace di accettare il dissenso". Il tutto per colpire l'esecutivo Meloni e millantare un deficit di democrazia che forse è solo nella testa della Littizzetto. Ed è su questo filone che arrivano i suoi ultimi post su Instagram che sono passati inosservati, Uno su tutti quello postato in occasione della Festa del 2 Giugno.

La Littizzetto ha recuperato la prima pagina del 2 giugno 1946 con una didascalia che a una prima lettura potrebbe apparire banale. L'attrice comica ha infatti accompagnato lo scatto con queste parole: "Buona festa della Repubblica. Da preservare". Preservare da cosa, un giorno forse ce lo spiegherà. Ma nel post la Littizzetto ha taggato Che tempo che fa, il tutto per chiamare in causa il profilo del programma di Fabio Fazio ormai in dismissione.

Una finezza che è nel solco del veleno post-addio al servizio pubblico. Infine la Littizzetto ha postato anche il video di un cane che va via "orecchie al vento" a bordo di una barca e lei stessa sottolinea il mood del suo amico a quattro zampe con un hashtag che in tanti hanno letto come una frecciatina alla Rai: "Verso nuovi orizzonti". Ma c'è chi non ha gradito e ha messo nel mirino la Littizzetto: "Ah Luciana hai rotto con sta meloni,con la rai,con il papa,con fazio...fattene una ragione è finita la pacchia...punto...vai al canale 9, comincia una nuova esperienza lavorativa,se non ti piace non sono problemi nostri". Nulla da aggiungere.