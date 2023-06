Alba Parietti, foto piccante in spiaggia? Cosa spunta dietro di lei

05 giugno 2023 a

Per Alba Parietti il tempo si è fermato. La "coscia lunga" della sinistra si mostra in tutto il suo splendore in uno scatto al mare dove mette in mostra un fisico invidiabile. Un cappello, un paio di occhiali da sole e un costume che non nasconde certo le forme. L'espressione fiera che scruta il mare tra le onde. Per la Parietti è iniziata ufficialmente la stagione estiva e di fatto si è goduta il sole di questi primi giorni di giugno che si è fatto spazio tra piogge e maltempo che hanno colpito tutta la penisola da nord a sud.

Ma nella foto postata dalla Parietti c'è qualcosa fuori posto. Un piccolo dettaglio, come ricorda Dagospia, che non è sfuggito ai suoi fan. Infatti nello scatto si vede in primo piano proprio il volto della Parietti, ma in sullo sfondo spunta un uomo nudo che probabilmente è intento a cambiarsi il costume.

In pochi minuti la foto è diventata virale con i fan che hanno richiamato l'attenzione della Parietti: "Alba guarda cosa accade alle tue spalle". Una circostanza piuttosto imbarazzante, ma probabilmente sia la Parietti che lo stesso bagnanti non si sono accorti che sarebbero finiti in uno scatto davvero virale sul web.