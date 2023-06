Bonolis-Bruganelli, "amanti di mezzo?": la rottura, cosa è successo davvero

Marco Rocchi 07 giugno 2023 a

Bonolis lascia la tv. Anzi no, almeno per ora, lascia soltanto la moglie. O meglio è lasciato. Clamoroso a Cologno. E così il vecchio Paolo, fresco di annuncio choc sul possibile addio alla tv (ma non per ora), ipotizzato appena domenica al Festival della Tv di Dogliani, a distanza di pochi giorni si è trovato a fronteggiare una situazione ben più scottante. Raccontare al suo pubblico di come, serenamente, si è sentito dare il benservito da Sonia Bruganelli, sua consorte da ben due decenni. Il tutto a favore di copertina di Vanity Fair e su proposta di Sonia. Donna che, come abbiamo capito con nettezza nei suoi due anni da opinionista regina al GFVip, è assai propensa a prendere iniziative. E anche in questo caso non si è smentita.

«M’hanno detto de venì e so venuto» ha scherzato Paolo col cronista, per poi farsi più serio e raccontare quasi il dettaglio di una separazione in realtà spifferata con precisione dal solito occhio chirurgico di Dagospia oltre un mese fa. «Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere».

Una fase diversa per entrambi che Sonia spiega con concretezza: «Manca solo il rapporto fisico». Per il resto non cambierà nulla o quasi. «Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi», hanno spiegato. Nessuna specifica, però, su date e tempi precisi entro i quali è maturata la decisione. '«Non è una questione di date, di tempo - ha risposto la Bruganelli- Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti». «Magari poi arrivano...», ha aggiunto Bonolis col suo abituale modo di fare sornione. «A quel punto però - ha ribattuto la Bruganelli - non saranno più amanti».

Qualcosa tra i due non funzionava più: «Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia» spiegava ancora Sonia che ritrova il pieno appoggio dell’ormai ex marito quando vuole, anzi, vogliono spiegare il senso di quella così poco convinta smentita pronunciata a coppia (ancora) unificata. Che però al pubblico attento anche alle pieghe più smorfiose del gossip, è parsa subito assai poco convincente. Ma tant’è. L’occasione per mostrarsi un po’ stizziti con quei giornalisti cazzoni e gossippari non se la sono comunque lasciata scappare, sia pure con una scarsa convinzione allora dissimulata con una imbarazzata ironia sciorinata a bordo piscina.

Oggi spiegano perché. «Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere- ha sottolineato Bonolis- Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli». Anche un po’ di morale in effetti ci sta bene a motivare la reprimenda di allora. Una negazione confezionata «per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire». Frattanto a godere più di tutti è il direttore di Vanity Fair, Simone Marchetti il quale, sia pure con un mese di differita, è riuscito a rubare l’esclusiva alla Toffanin. Che proprio nei giorni della rivelazione di Dagospia sulla coppia, ospitò a Verissimo Sonia e figlia collegate da casa ma non ebbe modo di calcare troppo la mano. Perché tutto si sapeva ma non si poteva ancora dire. Uno spettacolo di coppia. Bella finché è durata. Proprio come le coppie anche meno spettacolari.