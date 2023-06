Bonolis "tradito dalla moglie con un collega famoso": la bomba di Corona

07 giugno 2023 a

Non passano molte ore dall'annuncio, che Fabrizio Corona diffonde uno scoop sulla separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Attraverso il suo canale Telegram l'ex re dei paparazzi fa sapere di possedere retroscena mai svelato prima. "Io - esordisce - vi racconterò la verità e i retroscena dello showbiz". Ed ecco quello che riguarda il conduttore e l'ex consorte: "Tipo, quasi 20 anni fa Paolo Bonolis è stato tradito da sua moglie con un suo collega intimissimo e in un modo clamoroso".

Corona mantiene il massimo riserbo sul nome del presunto amante, ma l'indiscrezione è sicuramente destinata a far parlare. "Questo nuovo modo di essere politicamente corretti mi fa schifo", continua riferendosi anche ad altri noti personaggi: "Dagospia ha dato la notizia della separazione mesi fa. E loro (Sonia e Paolo, ndr) per non perdere esclusiva, hanno denunciato il sito ed hanno negato tutto".

Un gesto che ha riportato alla memoria il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi. "Proprio - precisa - come avevano negato Totti e Blasi. Ormai si cerca di anticipare i giornali di gossip e di gestire le notizie per vendere esclusive e guadagnare sulle relazioni. Una volta c'ero io a farlo, oggi hanno imparato a farlo loro, nella loro ipocrisia. Per due spicci. Ma presto - conclude - tornerò io e in questo canale vi dirò la verità".