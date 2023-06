Bonolis-Bruganelli? La foto che fa impazzire i fan: "Di nuovo insieme"

08 giugno 2023 a

A vederli festeggiare insieme, felici e sorridenti, sembrerebbe tornato il sereno tra Paolo Bonolis e Sonia Brugarelli. Al compleanno del figlio Davide che compiva i diciannove anni, sembravano essere ancora una coppia. Attraverso le sue Instagram stories, Sonia ha reso l'idea di una bella famiglia unita: ha posato con la cognata Claudia Ruggeri e nel momento in cui Davide ha spento le candeline sulla torta tutti hanno cantato la classica canzone "tanti auguri a te".

Del resto entrambi, sia Sonia che Paolo annunciando la fine del loro matrimonio hanno precisato che non sarebbe finita la loro unione. Ventisei anni insieme li hanno portati a non essere rivali bensì complici soprattutto in un momento speciale come quello del compleanno del figlio. In un'intervista in esclusiva a Vanity Fair, la Brugarelli e Bonolis hanno sottolineato di essersi separati ma continuano a essere più uniti che mai.