Fabio Fazio, Lippi rompe il silenzio: "Farabutto? Mai detto, ecco la verità"

10 giugno 2023 a

a

a

Claudio Lippi ora passa al contrattacco. L'ex conduttore di Buona Domenica di fatto respinge le accuse sul fatto di aver usato toni accesi con cui avrebbe attaccato la Rai. Ma soprattutto smentisce quel "farabutto" rivolto a Fabio Fazio che a suo dire gli sarebbe stato messo in bocca impropriamente. E in una nota all'Ansa Lippi spiega così quanto accaduto: "Il giornalista che ha riportato quella frase ha scritto un articolo farneticante fondato su false affermazioni inaccettabili. Non mi riconosco nelle affermazioni che mi sono state attribuite: non userei la parola farabutto neanche per il mio nemico più acerbo e difendo con una lotta continua la libertà di scelta sessuale.".

Ma di fatto su Lippi si è scatenata una vera e propria bufera soprattutto per alcuni attacchi a dirigenti Rai, su Coletta avrebbe detto: "Il direttore che per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out. Ma le pare? Allora anche noi etero dovremmo fare coming out, no? Vabbè, basta, dirà che sto delirando…".

"Ecco perché Fabio Fazio è un farabutto": clamoroso-Lippi, cosa rivela

Per queste parole è arrivata una presa di posizione chiara da parte della Rai che ha escluso in futuro qualsiasi collaborazione proprio con Lippi. Insomma a quanto pare per il momento il caso è chiuso.