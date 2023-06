Laura Pausini, Alba D'Eusanio vuota il sacco: "Mi ha chiesto un milione"

10 giugno 2023 a

Alda D’Eusanio non farà mai più un reality, dopo essere stata squalificata al Grande Fratello Vip per un caso che le ha creato molti problemi. La conduttrice televisiva fu fatta sparire nel nulla per aver sollevato un polverone, riportando alcune dicerie (rivelatesi del tutto infondate) su Laura Pausini. Nella casa più spiata d’Italia la D’Eusanio affermò che il marito della cantante “pare che la crocchi di botte”.

Apriti cielo: la Pausini ovviamente la querelò. “All’inizio mi aveva chiesto un milione di euro - ha dichiarato in un’intervista rilasciata a La Repubblica - però mi sono tanto scusata e non lo ridirei”. Di certo dopo quella terribile esperienza la conduttrice ha chiuso con i reality: “Preferisco essere cretina una volta al giorno e non tutto il giorno”. Quella diceria sulla Pausini pare che girasse nell’ambiente dello spettacolo, ma si è rivelata senza alcun fondamento: riportarla al GF Vip è stato un errore gigantesco, che ha pagato a caro prezzo.

Cambiando argomento, la D’Eusanio ha espresso la sua opinione su due figure molto importanti: “Giorgia Meloni? Mi piace anche se ha idee opposte alle mie”. Più severo il giudizio su Papa Francesco: “Non mi piace. È troppo a favore di telecamere e macchine fotografiche”. Insomma, la conduttrice è sempre senza peli sulla lingua…