Alluvione, ore di angoscia per Laura Pausini: "Sono irraggiungibili"

Laura Pausini "si sente morire" per la catastrofe che sta colpendo l'Emilia Romagna. In una serie di post pubblicati su Twitter e su Instagram la cantante, che si trova a New York, esprime tutto il suo dolore e la preoccupazione per quanto sta accadendo in queste ore: "Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini". Infatti, aggiunge la Pausini, "in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati)".

Quindi la cantante lancia un appello al governo e alla Regione Emilia Romagna: "A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno". E offre il suo di sostegno: "Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana. Grazie".

Poi, rispondendo a una delle tante persone che hanno commentato i suoi post ha aggiunto: "Stiamo cercando di capire tutti. La gente non ha luce i cellulari sono scarichi non si sa come raggiungere le persone".