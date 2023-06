Paolo Bonolis dopo Inter-City: "State muti", tempesta dopo questa frase

11 giugno 2023 a

Paolo Bonolis scatena la tempesta sui social dopo Inter-Manchester City. Il conduttore di fede nerazzurra prima della partita ai microfoni di Sky aveva affermato: "Sono convinto che abbiamo già vinto. Siamo contenti di essere qui e spesso l'underdog ha portato a casa la Coppa". Parole che però non hanno portato fortuna all'Inter che di fatto ha perso la finalissima, seppur con onore.

E così dopo il match, sempre Bonolis avrebbe detto: "L’orgoglio di essere interisti supera di gran lunga la delusione per una sconfitta immeritata. I ragazzi sono stati commoventi, Inzaghi è straordinario. Loro fortunati sul campo e furbi coi bilanci, evidentemente anche a loro è consentito farlo. Come si supera questa sconfitta? Guardando al futuro con il sorriso sulle labbra. Gli sfottò dei rivali? Non ho controllato Whatsapp ma non si faranno sentire.

I milanisti hanno perso non so quanto derby, i non colorati dovevano essere radiati. Muti". Apriti cielo. Nel giro di pochissimi istanti sono arrivate sui social le risposte piccate per Bonolis: "Tre trilioni di debito per l’Inter e Bonolis parla dei bilanci del City". E ancora: "Non sai accettare la sconfitta. Parli ancora di bilanci e pensi sempre alla Juve dimenticando che tifi una società salvata dal governo e da patteggiamenti ben più gravi". Infine come riporta sportVirgilio, c'è anche chi gli dà un consiglio: "Capisco il tifo, anche la passione e persino la delusione, ma Bonolis è un personaggio pubblico e non può nè dovrebbe aizzare all’odio sportivo vs squadre eterne rivali dell’Inter. Si moderi, sig. Bonolis, faccia il suo lavoro e le offese gratuite li lasci in camerino".