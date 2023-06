Emma Marrone, scoppia la bufera: "Il c*** giga, che dici?!", chi la massacra

11 giugno 2023 a

Emma Marrone finisce nel mirino di Davide Maggio. Il giornalista infatti qualche tempo fa aveva avuto un diverbio con la cantante che lo accusava di aver fatto bodyshaming per alcune frasi che lo stesso avrebbe rivolto alla Marrone. Ma ora Maggio si toglie qualche sassolino dalle scarpe criticando in modo chiaro il nuovo singolo di Emma Marrone con Tony Effe che viene definito: "Sessista". "Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa Emma Marrone del ‘culo giga’. Si, il culo giga del nuovo singolo che Tony Effe canta proprio con la cantante salentina. Un singolo che puzza di sessismo", afferma Davide Maggio.

Poi l'affondo: "La cantante che, strumentalizzando un semplice consiglio di stile, gridava al bodyshaming nei confronti di chi le suggeriva (io) di evitare calze a rete su delle gambi importanti, non si fa problemi a prestare la propria voce in un pezzo dove, stavolta si, c’è poco spazio per le interpretazioni". Ma qual è il passaggio incriminato del nuovo singolo "Taxy sulla luna"? Eccolo: "Martina o Vanessa? Non mi ricordo mi gira la testa. La porto a casa, le faccio la festa. Mezzo dolce, mezzo gangsta. Due ore di fila, che bella vita. Fa waka waka come Shakira. È piccolina, ma ha un culo giga. È brava a letto ma pure a FIFA", la polemica è destinata a durare a lungo.