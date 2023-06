Tiberio Timperi, "facciamo i conti dopo". Caso Ippoliti, denunciato

Roberto Tortora 12 giugno 2023 a

a

a

Bufera durante l’ultima puntata di Unomattina in Famiglia, per una lite scoppiata tra il conduttore Tiberio Timperi e l’umorista Gianni Ippoliti. Il primo ha sbuffato palesemente durante l’intervento del secondo con la sua rassegna stampa, mentre era intento a parlare della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Da lì, è iniziato un duro scontro, terminato con l’uscita di Ippoliti dallo studio.

"Chi arriva al posto della Bortone": la voce clamorosa, terremoto in Rai

Un episodio che non è piaciuto affatto al Codacons, che ha puntato il dito contro Timperi, accusandolo addirittura di bullismo, ed ha annunciato un esposto all’Agcom e alla Commissione di Vigilanza Rai per il comportamento del conduttore: "Da Timperi è arrivato oggi un esempio di cattiva televisione, un episodio che si aggiunge al caso della bestemmia pronunciata anni fa dal giornalista dagli schermi Rai e che portò, dopo una denuncia del Codacons, ad una sanzione da 25mila euro nei confronti della rete".

"L’atteggiamento odierno di Timperi – cita la nota del Codacons - condito da minacce e frasi violente come “Parliamo dopo, facciamo i conti dopo”, sembra non solo una recidiva di comportamenti già in passato sanzionati dall’Autorità, ma una vera e propria forma di bullismo e prevaricazione, peraltro in piena fascia protetta, che viola tutte le norme e i regolamenti di settore. Per tale motivo abbiamo deciso di presentare un nuovo esposto contro Tiberio Timperi chiedendo l’intervento di Agcom e Commissione di Vigilanza Rai, affinché sospendano il conduttore da Unomattina e adottino i dovuti provvedimenti sanzionatori”.

"Da oggi basta tessere", altro che Annunziata. Chi sarà "la nuova regina dei palinsesti" in Rai

Nell’esposto si fa riferimento a un episodio risalente al 2014, in cui Tiberio Timperi proferì una bestemmia durante una puntata di Unomattina in Famiglia, scatenando un altro putiferio. Per lui, all’epoca, arrivò una multa da 25.000 euro. Un episodio che non è stato affatto dimenticato dall’associazione dei consumatori. Per ora, dalle stanze dei bottoni Rai non trapela ancora nulla, non c’è stata alcuna presa di posizione né ci si è espressi chiaramente sulla vicenda. Non si sa, quindi, se verranno presi nuovi provvedimenti per Timperi, che si accinge a condurre anche Unomattina Estate al fianco di Serena Autieri.