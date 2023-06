Rai, svolta totale con la Meloni: chi sarà "la nuova regina dei palinsesti"

03 giugno 2023 a

I nuovi vertici Rai sono ormai al lavoro dopo le recenti nomine, e seguono le indicazioni impartite dal neo ad Roberto Sergio, e la linea del governo Meloni, quella di privilegiare i soli programmi che funzionano e piacciono, che hanno ottenuto ascolti importanti, seguendo un concetto di meritocrazia, e non bandiere politiche, come fu per i precedenti governi di centro sinistra che fecero saltare solo i programmi e i conduttori non tesserati.

Con queste premesse, la prossima settimana il direttore generale Giampaolo Rossi, coadiuvato da Marcello Ciannamea direttore Prime Time e Angelo Mellone direttore daytime, inizieranno i colloqui con i vari conduttori dei i programmi più rilevanti della programmazione, così da delineare il nuovo palinsesto autunno inverno 23/24. Da alcune fonti interne sembrerebbe siano confermati: come ha scritto anche Affaritaliani , La vita in diretta che con la guida ormai consolidata di Alberto Matano ha sempre ottenuto ascolti straordinari persino doppiando la concorrenza del biscione. Report, dove resta alla conduzione Sigfrido Ranucci che forse si sposterà la domenica nella fascia che prima occupava Fabio Fazio.

Confermatissima la trasmissione di Eleonora Daniele Storie Italiane dove cambierà solo qualche inviato. Confermata anche Linea verde in onda la domenica condotta dalla coppia Convertini Peppone, trasmissione ormai leader di fascia e con ascolti record. A Linea verde life del sabato, invece, approderanno Monica Caradonna ed Elisa Isoardi.

Chi non rivedremo in onda la prossima stagione? Bocciato il programma di Simona Bortone Oggi è un altro giorno; la conduttrice potrebbe tornare su Rai 3 con un nuovo programma di approfondimento. Altra conferma ormai certa per Unomattina in famiglia senza nessuna variazione alla conduzione - a dispetto di quanto si vociferava nei giorni scorsi - la trasmissione sarà ancora condotta da Tiberio Timperi, Ingrid Muccitelli, Gianni Ippoliti e Monica Setta signora incontrastata della tv con ben 4 programmi distribuiti sulle tre reti Rai.

Bella Ma di Pierluigi Diaco sarà ricollocata in un'altra fascia oraria sempre su Rai 2. La presentazione dei palinsesti Rai della stagione 2023/2024 ha una data ufficiale che, seppur tardiva rispetto allo scorso anno, non è lontana: venerdì 7 luglio. Per questo giorno, ogni programma e ogni conduzione saranno definiti.