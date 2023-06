Morte Berlusconi, la scelta drastica di Pier Silvio: senza precedenti su Mediaset

12 giugno 2023 a

Addio al fondatore, al visionario che ha creato un impero: Mediaset saluta Silvio Berlusconi, scomparso oggi, lunedì 12 giugno, a 86 anni. E così le sue televisioni lo ricordano con lunghe dirette e una prima serata a reti unificate, un tributo doveroso, sentito, toccante.

Una maratona televisiva iniziata alle 10.40 del mattino, dopo la conferma della morte del Cavaliere. Una maratona che terminerà alla mezzanotte di oggi: si ripercorrerà l'intera vita del fondatore della tv privata in Italia, dell'uomo che ha spezzato il monopolio Rai e che poi ha rivoluzionato anche la politica, diventando quattro volte presidente del Consiglio.

E per l'occasione, Mediaset ha preso una decisione con pochissimi precedenti: non ci sarà alcuna interruzione pubblicitaria. L'omaggio a Berlusconi, insomma, deve essere totale. Una scelta che si riserva soltanto agli avvenimenti storici, come questo. Si pensi per esempio che un precedente recente è quello della Bbc, che sospese gli spot nei giorni dell'addio alla Regina Elisabetta II. Una scelta, quella di Mediaset, che porta in calce la firma della famiglia, di Pier Silvio Berlusconi in primis.