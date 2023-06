Tonia Mastrobuoni, veleno in diretta su Berlusconi: "Ha umiliato le donne"

13 giugno 2023 a

Tonia Mastrobuoni, firma di Repubblica, si scaglia contro Silvio Berlusconi a Linea Notte, l'approfondimento del Tg3. Nella tarda serata di ieri, 12 giugno, nello studio di Mannoni si commenta la morte di Silvio Berlusconi.

Gli ospiti in collegamento ricordano l'uomo politico, l'imprenditore, il presidente del Milan e del Monza. Parole sincere nel momento più buio per la famiglia del Cav. Ma a sparigliare le carte è la cronista di Repubblica che appena prende la parola non ricorda il Cavaliere per la sua storia politica, no, va subito all'attacco: "Berlusconi ha umiliato le donne, questo va detto e spero che questa sua impostazione retrograda appartenga ora al passato".

Parole pesantissime che gelano lo studio. La voce della Mastrobuoni è una pugnalata alle spalle del Cav che arriva, come sempre da sinistra, anche nel giorno della morte. Del resto già ieri diversi "esponenti" del mondo anti-Cav avevano messo nel mirino il presidente con vignette (vedi Vauro) ma anche con titoli vergognosi come quello apparso sulla homepage del Fattoquotidiano.it. Insomma davanti al lutto non c'è rispetto. Davanti alla morte di un uomo il silenzio è forse l'atteggiamento più corretto.Ma dalle parti della stampa progressista tutto ciò a quanto pare non esiste. E non è mai esistito.