Carmen Lasorella, il retroscena su Lilli Gruber: "Sempre ignorata serenamente"

Carmen Lasorella, insieme a Lilli Gruber, è stata un volto storico tra le giornaliste televisive della Rai. All'epoca, Antonio Ghirelli, che era il direttore del Tg2, le disse: "Si’ ‘na bella guagliona e hai stoffa". E ora Lasorella, in una intervista a il Corriere della Sera, spiega: "So bene che il mio aspetto fisico mi ha aiutato. Però riflettiamo: erano gli Anni Ottanta, in tv pochissime erano le donne viste come 'firme' e non piuttosto come intrattenitrici. Io, Lilli Gruber, Tiziana Ferrario e le altre cominciammo ad affermarci allora". E Ghirelli, prosegue Lasorella, "vide le donne come protagoniste dell’informazione, fu un passo avanti. E poi io avevo una tattica, giocavo col cognome per ottenere interviste. Chiamavo la segreteria di un ministro e dicevo: 'Mi passa il dottor Tal dei Tali? Sono la sorella'. Ci cascavano quasi tutti. Solo il più furbo non la bevve, ma non dirò chi era".

Quindi Carmen Lasorella parla del suo rapporto con Lilli Gruber con la quale non è mai stata amica: "Ci siamo sempre ignorate serenamente", afferma tranchant. Del resto, erano e sono due giornaliste molto diverse. "Parlo per me: io avevo questo pallino della politica internazionale", chiarisce l'ex volto del Tg della Rai. "Studiavo, mi preparavo su aree specifiche del mondo, non mi truccavo, vestivo casual, puntavo molto sulla specializzazione. Finché, alla fine degli anni Ottanta, arrivò la grande occasione".