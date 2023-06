Lilli Gruber a denti strettissimi: "Berlusconi? Chi ci ha lasciato oggi"

12 giugno 2023 a

"Innanzitutto vorrei fare le condoglianze mie e di tutta la squadra di Otto e mezzo alla famiglia di Silvio Berlusconi": Lilli Gruber lo ha detto a Otto e mezzo su La7, esprimendo dunque il suo cordoglio per la morte del Cav, venuto a mancare questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. "Con lui se ne va un leader che nel bene e nel male ha cambiato la storia del nostro paese", ha poi aggiunto la presentatrice.

"Il porco è diventato bello": dalla Gruber, gli insulti di Travaglio a Berlusconi morto

Ricco il parterre di ospiti di questa puntata del talk. Prima di dare il via al dibattito, tutto incentrato sulla figura dell'ex presidente del Consiglio, la Gruber ha presentato i suoi ospiti e per ognuno di loro ha sottolineato il legame con l'ex leader azzurro. "Benvenuta a Letizia Moratti, politica, ministra e manager nell'era Berlusconi", ha cominciato la giornalista. Che poi è andata avanti: "Buonasera Michele Santoro, giornalista vittima del famoso editto bulgaro con cui venne cacciato dalla Rai, buonasera Ezio Mauro, direttore di Repubblica nel ventennio berlusconiano, buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano e una specie di archivio vivente di tutte le vicende giudiziarie di Berlusconi, buonasera Bersani, leader storico della sinistra che nel 2013 provò a smacchiare il giaguaro Berlusconi e buonasera Alessandro Sallusti, direttore di Libero, amico e strenuo difensore di Berlusconi in tutti questi anni".

Qui le condoglianze di Lilli Gruber per la morte di Berlusconi