Francesco Nuti, la bordata di Elena Sofia Ricci: "Scusate, ma...?"

È morto il 12 giugno, nello stesso giorno in cui è venuto a mancare Silvio Berlusconi, a Roma l’attore Francesco Nuti. Il regista e attore toscano aveva 68 anni ed era malato da tempo. A comunicare la triste notizia è stata la figlia Ginevra che gli è sempre stata vicino nel lungo periodo della malattia. Molti amici e colleghi di Nuti hanno voluto ricordarlo e tra questi c'è anche Elena Sofia Ricci, una delle più amate attrici italiane, che ha lavorato appunto con il regista scomparso.

La morte del Cavaliere ha offuscato quella di Francesco Nuti ed Elena Sofia Ricci, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato un post con uno scatto di Francesco e ha scritto una frase polemica: "Scusate… ma un mio film in onda in questi giorni?". In sostanza, se è vero che la notizia della scomparsa del presidente di Forza Italia ha fatto passare in secondo piano quella dell'attore e regista, è anche vero che forse si poteva almeno mandare in onda alcuni dei suoi più importanti film per ricordarlo e commemorarlo. Anche perché Nuti, venuto a mancare all’età di 68 anni, ha trascorso anni e anni di sofferenze, costretto in sedia a rotelle dopo un terribile incidente domestico nel 2006 che gli ha distrutto vita e carriera.