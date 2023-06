Ilary Blasi e la festa in piscina: "Dove hanno beccato Bastian Muller"

15 giugno 2023 a

a

a

Nessuna crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller. A smentire le voci circolate negli ultimi giorni alcune stories su Instagram. Qui la conduttrice di Canale 5 ha organizzato una mega festa per la sua famiglia. Un'occasione, secondo Dagospia, per inaugurare la piscina nuova della sua villa a Roma, la villa all’Eur dove viveva col marito Francesco Totti, che il tribunale, dopo la prima udienza di separazione, ha assegnato a lei.

"Il cuore della sua vita": Ilary Blasi, parole strazianti a Silvia Toffanin

Sui social oltre alla Blasi si vede anche il nuovo compagno, impegnato al barbecue. I due insomma sono affiatatissimi. Addirittura alcune voci parlano di un possibile trasferimento da parte di Bastian che potrebbe lasciare Francoforte per Roma e avvicinarsi alla fidanzata. Intanto pare che la Blasi sia tesa. Il motivo? Nessuna questione personale, quanto più gli ascolti dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Lo share non è stato proprio dei migliori.

"Le cose nella vita...": Mediaset, le parole di Ilary Blasi scatenano un terremoto

Nella puntata di lunedì 5 giugno il reality ha intrattenuto 2.388.000 spettatori con uno share del 19.5 per cento. Un po' sotto le aspettative del Biscione. Non a caso si vocifera che Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, sia disposto a sostituire in futuro la Blasi. Anche se non è la prima edizione dell'Isola che conduce.