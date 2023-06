Mediaset, terremoto per le parole di Ilary Blasi: "Le cose nella vita..."

13 giugno 2023 a

Anche questa edizione de l'Isola dei famosi volge al termine e Ilary Blasi fa un primo bilancio. Come racconta in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, "rispetto al primo anno c’è una differenza: quando presenti un programma del genere sei talmente piena di cose da ricordare che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco. Non è come stare sul divano a guardare la tv. Adesso mi ricordo chi ha votato chi, anche se a volte mi perdo e faccio i miei strafalcioni, eh, ma fa parte della vita! Partecipo allo show quasi come fossi uno spettatore. Significa che mi sento a casa".

E ancora: "Con Alvin litigo, ma rispetto totale", prosegue la Blasi parlando del suo inviato: "Ci conosciamo da tanti anni. Siamo sempre stati amici e abbiamo una confidenza tale che ci mandiamo a quel paese senza problemi. Infatti all’inizio si pensava che litigassimo davvero (a volte lo facciamo), ma c’è stima e rispetto, ci vogliamo bene. Posso permettermi di dirgli tutto, anche cose pesanti”.

E su Enrico Papi: "A me divertono gli imprevisti. A me diverte che ognuno abbia il proprio carattere. Con le persone non ho difficoltà a socializzare, mi adatto alle situazioni e cerco di fare gruppo. Mi piace venire a lavoro, pure di lunedì", ironizza Ilary: "Enrico viene dal mondo del gossip e se accade qualcosa di inaspettato fatica a trattenersi, ma in modo divertente. Fossero quelli gli imprevisti! Enrico è una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti, Vladi è 'sul pezzo' in modo incredibile, ha la battuta arguta. Tiene le fila di tutto, conosce le dinamiche della storia".

Infine la conduttrice risponde ad alcune indiscrezioni che dicono che Mediaset potrebbe tagliare il programma per i numeri poco significativi (18% di share) e i costi alti di produzione. Alla domanda su una eventuale quarta stagione, la Blasi non si sbilancia: "Non ci penso, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti".