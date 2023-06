Maria De Filippi, "irriconoscibile": il dettaglio che non è passato inosservato

15 giugno 2023 a

a

a

Maria De Filippi ha attirato l'attenzione di molti ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. A colpire è stato non solo il suo look, una camicia bianca, ma anche il suo viso. Gli utenti sui social non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio in particolare. Il volto della conduttrice sarebbe apparso gonfio e con delle occhiaie pronunciate. Secondo qualcuno, la colpa sarebbe dell’assenza di trucco e luci adatte. “Semplicemente non ci sono le luci televisive”, ha scritto un utente sui social. “Credo che semplicemente non sia truccata”, ha scritto un altro. E non sono mancati i commenti ironici: "Irriconoscibile, cosa le è successo?". Qualcuno invece ha ipotizzato un uso eccessivo del cosiddetto “botulino“.

"Malattia di Huntington, rara e degenerativa". L'orrore sull'ex di Amici | Guarda

Polemiche a parte, durante il funerale la De Filippi è apparsa visibilmente commossa. La conduttrice di programmi Mediaset di successo come Amici e C'è posta per te, era seduta in seconda fila accanto a Silvia Toffanin, nuora del Cav. Le due sono legate da una forte amicizia che va oltre l’ambito professionale. Maria e Silvia si trovavano dietro i figli, il fratello e la compagna dell'ex premier. Sul suo look bianco, invece, pare si trattasse di un omaggio al Cav, che amava ripetere alle donne di vestire di bianco ed essere possibilmente bionde.