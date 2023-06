Maria De Filippi, "subito dopo il funerale...": clamoroso a Mediaset, dove la fotografano

15 giugno 2023 a

Neanche 24 ore dopo il funerale di Silvio Berlusconi, Maria De Filippi è tornata a lavoro. D’altronde Pier Silvio aveva chiesto a tutti i dipendenti di Mediaset di riprendere le rispettive attività come prima e di farlo per onorare la memoria del Cavaliere: “Noi facciamo un clic e torniamo ad essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita”. La De Filippi lo ha preso alla lettera, dato che oggi - giovedì 15 giugno - è stata fotografata in Sardegna.

La conduttrice è sbarcata sull’isola probabilmente per visionare le registrazioni di Temptation Island, che andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 26 giugno: al timone ci sarà Filippo Bisciglia, i fan della trasmissione sono in trepidante attesa, soprattutto dopo aver avuto modo di conoscere le prime due coppie di questa edizione. Si tratta di Giuseppe e Gabriella, fidanzati da sette anni, e di Davide e Alessia, che stanno insieme da undici anni. Per quanto concerne la De Filippi, a giudicare dalla foto che circola in rete sembra stare bene.

Qualcuno aveva addirittura messo in giro voci secondo cui sarebbe malata, ma sembrano essere del tutto prive di fondamento. Soltanto poche ore fa la conduttrice era seduta accanto a Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, per darle conforto durante il funerale del Cavaliere.