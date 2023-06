Aurora Ramazzotti, "chi è tornato con il suo ex?": corna, sgancia la bomba

18 giugno 2023 a

a

a

Dopo il parto, dopo la nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti pensa al futuro... con un ritorno al passato. Infatti sui social la figlia di Michelle Hunziker è tornata a parlare della sua "Rubrichetta", un format dedicato a problemi d'amore e tradimenti che curava per i suoi follower, con una serie di risposte su Instagram alle domande dei suoi seguaci.

Gelosia, tradimenti, passione e problemi: una "Rubrichetta" con cui la figlia di Eros Ramazzotti aveva conquistato i suoi fan. Aurora Ramazzotti è tornata a citare quel che faceva in passato: "A luglio sarà un anno che non faccio la rubrichetta", ha fatto notare, lasciando intendere che presto il format potrebbe tornare.

"Ti hanno vista mentre...": la vergogna, di cosa accusano Aurora Ramazzotti

E ancora, ha aggiunto: "Lo so, manca anche a me, ma mi impegnava i sabati pomeriggio e ora non ho più tutto questo tempo con 'banano'. Vi prometto che tornerò prima o poi a farla. Comunque, quanti in mia assenza sono tornati con l'ex?", ha concluso Aurora Ramazzotti con una domanda lasciata in sospeso e che, chissà, potrebbe davvero essere il preludio al ritorno della "Rubrichetta".