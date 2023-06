Cristina Scuccia, l'insulto alla finalissima: "Ma tu con chi stai?"

Roberto Tortora 20 giugno 2023 a

Più che una lovestory, sta diventando una “spy story”. Il riferimento è al partner segreto e tanto nascosto di Cristina Scuccia, l’ex-suora che ha abbandonato la Chiesa per darsi alla musica e ora è tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi, anche se appena eliminata a un passo dalla vittoria finale.

La Scuccia è stata sconfitta a sorpresa nel televoto contro l'insospettabile Luca Vetrone che si addirittura imposto con il 67% delle preferenze del pubblico da casa. Nonostante ripetute richieste e mille indagini, l’ex-suor Cristina non ha ancora rivelato l’identità della persona amata e non se ne conosce nemmeno il “genere”, si sa solo che sta in Spagna, dove lei è andata a vivere dopo aver rinunciato alla vita ecclesiastica. Tanto mistero ha scatenato i dubbi anche della conduttrice del reality adventure, Ilary Blasi, e dell’opinionista di punta, Vladimir Luxuria, quest’ultimo sarcastico nel chiedere ad un certo punto: “Ma che la tua persona segreta è Mark Caltagirone?”.

Cristina Scuccia è davvero innamorata o ha recitato una parte per aumentare il suo appeal nei confronti del pubblico e andare così il più avanti possibile nella sua avventura all’Isola dei Famosi? Che sia uomo o donna, questa storia inizialmente aveva appassionato e intenerito il cuore dei più puri, poi però ha cominciato a destare sospetti. Già nella penultima puntata andata in onda su Canale 5 Luxuria aveva chiesto lumi alla Scuccia, senza successo. Con un po' di fastidio, durante l’ultima puntata invece, la Scuccia ha ripetuto ancora una volta la stessa canzone: “È una storia vera la mia, ma quando sarà il tempo ne parleremo, come ho sempre detto i germogli vanno protetti”.