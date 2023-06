Cristina Scuccia, dettagli inquietanti: "Meglio che non sia più suora, cosa ho visto"

18 giugno 2023 a

A monopolizzare, o quasi, le attenzioni a quest'Isola dei Famosi è Cristina Scuccia, l'ex suora, protagonista indiscussa del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. E di lei se ne è parlato anche a L'Isola Party, dove Corinne Clery ha speso sulla Scuccia, tutt'ora in Honduras, parole di fuoco.

Infatti la Clery la ha accusata di essere una "calcolatrice". Ma non solo. "Attriti? Io non impazzisco per Cristina. Se è un po' stratega? Oddio no, non un po' ma tantissimo - rimarca -. Posso dire tutto quello che voglio? Lei è molto determinata ad arrivare non so dove ma ad arrivare da qualche parte - aggiunge velenosissima -. Voi la vedete così dolce in diretta ma con noi non voleva parlare ed era sempre di cattivo umore. Io tutte le mattine cercavo in maniera carina di approcciarmi. Lei zero e uno ci rimane male, soprattutto da un'ex suora. Zero empatia e non chiedeva mai come stavamo o come andava", picchia durissimo Corinne Clery contro l'ex suora.

E ancora, rincara la dose: "Quando ci avvicinavamo diceva che non voleva dire nulla e che le dava fastidio che le facessimo troppe domande. Alla fine basta, poi uno tira le somme. Io vedo quello che devo vedere e ho notato tante piccole cose. Ho visto anche cose che mi hanno fatto pensare che era meglio che non fosse più suora. E forse lei lo sa", conclude la Clery in modo allusivo, senza aggiungere dettagli su Cristina Scuccia che potrebbero rivelarsi davvero esplosivo e compromettenti.