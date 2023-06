Gerry Scotti scatenato, "quel che rimane": la foto con cui ridicolizza Fedez

20 giugno 2023 a

Gerry Scotti non perde l'ironia. Il conduttore di Canale 5 ne ha anche per Fedez e Luis Sal, il duo alla conduzione di Muschio Selvaggio. Dopo il mistero sulla "sparizione" del secondo, il rapper ha fatto chiarezza e parlato di un litigio. Quanto basta a Gerry per buttarla sul ridere. Così il volto di Mediaset su Tik Tok ha condiviso un video con cui prende in giro i due vecchi amici.

"Adesso ti dico come mi usavi": Fedez inchioda Luis Sal, rissa totale

Mostrandosi accanto a una pianta, divertito, Scotti ha dichiarato: "Brutto da dirsi, ma è ciò che rimane del muschio selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando". Immediata la replica degli utenti del web: "Non l’ha fatto davvero", ha scritto qualcuno mentre Gerry ha subito risposto: "Sì che l’ho fatto".

Lo stesso conduttore è stato ospite tempo fa del podcast. Per l'occasione il marito di Chiara Ferragni è incappato in uno scivolone imperdonabile. Il conduttore ha infatti citato Giorgio Strehler, direttore artistico e tra i fondatori del Piccolo Teatro di Milano, spiazzando Fedez: "Chi ca**o è Strehler raga?". E Gerry non è rimasto a guardare definendolo un "ignorante": "Questi ragazzi hanno un ego enorme. Diventati popolari in pochissimo tempo, Fedez e gli altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. Sono molto ignoranti".