Fedez contro Luis Sal: "Hai dei debiti nei miei confronti"

Botta e risposta a distanza tra Fedez e Luis Sal. Dopo che il rapper ha deciso di svelare il motivo della rottura con Sal e dell'assenza di quest'ultimo dal podcast che entrambi hanno contribuito a creare, "Muschio selvaggio", Louis ha deciso di dare la sua versione dei fatti, attaccando Fedez. Il cantante, allora, restando fermo sulla sua posizione, ha controreplicato nelle scorse ore, precisando che non tutto ciò che ha raccontato Luis corrisponderebbe alla verità.

Fedez, parlando di “teatrino inutile”, ha sottolineato che il suo video di spiegazioni iniziale “non puntava a sputare me**a a differenza del video" che Louis ha "fatto nei miei confronti”. Poi il rapper ha rinfacciato pubblicamente a Luis il suo disinteresse nelle responsabilità che ha all’interno della società che hanno fondato insieme. In particolare, ha fatto sapere che lo youtuber avrebbe dei debiti nei suoi confronti e che, pur non facendo più nulla per il podcast, starebbe continuando a intascarsi i soldi. E il cantante ora si ritroverebbe da solo a coprire tutte le spese.

"Se questo senso di oppressione che avevi nei miei confronti era così latente da così tanto tempo perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla, chiedendomi 600mila euro per una società che non vale la metà neanche di questi soldi? - ha proseguito Fedez -. Ma facciamo finta che tu sia la vittima e io il carnefice: Luis siamo delle persone adulte. Quando si ha una società non si può andare via rompendo il giochino e sbattendo la porta perché ‘oddio mi sono stufato’. Tu da quando hai smesso di fare il podcast hai smesso di pagare stipendi alle persone che non sono multimilionari come te. Hai smesso di pagare gli affitti, hai lasciato dei debiti nei miei confronti e tu continui a guadagnare soldi dalle visualizzazioni senza fare un ca**o".