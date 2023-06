 Pier Francesco Pingitore fulmina Valerio Scanu: "Io li odio"

22 giugno 2023 a

a

a

Volano stracci durante la puntata di giovedì 22 giugno di Oggi è un altro giorno. Ospite di Serena Bortone il regista Pier Francesco Pingitore. Con lui tutto è filato liscio fino a quando la conduttrice ha salutato il regista facendogli un in bocca al lupo per i suoi progetti futuri. "Crepi il lupo", ha replicato Pingitore scatenando la reazione della Bortone. "Ma si dice crepi o viva?", ha chiesto lei mentre arrivava secca la precisazione di Pingitore: "Crepi, io odio quelli che dicono viva".

"Colloqui riservati coi vertici Rai": clamoroso scippo a Mediaset, chi arriva

Ecco che allora ha preso parola Valerio Scanu, appartenente agli "affetti stabili" del programma. "Ma si dice viva!". Un'uscita non piaciuta al regista. "Ma che viva - ha detto quasi stizzito -, se è viva te se magna". Ma Scanu non si è fatto intimorire e ha spiegato la sua versione dei fatti. Come da lui raccontato, si direbbe "viva" perché il lupo tiene in bocca il cucciolo dove è al sicuro.

"A un passo dalla morte": Miriana Trevisan scoppia in lacrime, un calvario atroce

"Queste se le inventano - si è intromesso Pingitore -, mamma mia, possibile che per 3 mila anni si è detto crepi e ora si è scoperto che il lupo adesso prende il cucciolo in bocca ecc". Solo l'intervento della Bortone è riuscito a mettere la parola fine alla discussione prima che negli studi di Rai 1 si scatenasse il caos.