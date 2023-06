Ilary Blasi, la rasoiata di Cecchi Paone: "Mi spiace, ma non capisce"

22 giugno 2023 a

"Com'è finita con Ilary Blasi? Mi è dispiaciuto che lei non riusciva a capire che per me l'amore per il mio compagno è la cosa più importante": Alessandro Cecchi Paone, ex naufrago dell'Isola dei famosi, lo ha detto al settimanale Mio, riferendosi al suo abbandono del reality dopo che il compagno, Simone Antolini, è stato costretto a ritirarsi per via di un malore.

La decisione del giornalista ha fatto accendere un diverbio con la conduttrice del reality. Infatti, quando la Blasi ha annunciato lo scioglimento delle coppie durante l'Isola, Cecchi Paone ha subito fatto sapere che non avrebbe continuato a partecipare al programma perché: "Siamo venuti in coppia e giochiamo in coppia". La conduttrice, insieme ai due opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, ha provato in tutti i modi a convincere il giornalista a rimanere, ma senza successo.

Per fortuna, però, le cose poi si sarebbero aggiustate con la Blasi: "Quando Ilary ci ha visti in trasmissione ha compreso il nostro amore e non ha osato dire più nulla. Siamo stati invitati come coppia e abbiamo detto: 'Insieme entriamo e insieme usciamo'. E così è stato". Alla fine il giornalista si è detto comunque riconoscente alla conduttrice, apprezzando anche il fatto che abbia rispettato e tutelato Melissa, la figlia di Simone: "Si è comportata da mamma capendo la delicatezza della situazione del mio compagno".