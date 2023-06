Mengoni, "la sicurezza c'è?": clamoroso imprevisto al concerto

24 giugno 2023 a

Imprevisto al concerto di Marco Mengoni a Padova. A un certo punto, infatti, il cantante è stato costretto a fermare tutto per via del malore di una fan presente nel pubblico. Il video di quanto accaduto è diventato virale su Tiktok. Mentre il cantante parlava con i suoi fan dal palco, si è accorto che tra la folla stava succedendo qualcosa di strano. E così ha deciso di fermare tutto per assicurarsi che la sicurezza risolvesse la situazione.

Subito dopo aver capito che una sua fan non si stava sentendo bene, ha richiesto l’intervento della sicurezza e dei soccorsi: "La sicurezza c’è? Tutto a posto? Va bene". Poi ironicamente ha aggiunto: "Tanto abbiamo tempo. Dove volete andare? Tutto in sicurezza, abbiamo una sicurezza pazzesca e ringraziamo anche loro e il soccorso". A seguire tanti applausi. Alla fine, per fortuna, la fan si è ripresa del tutto. Per questo poi Mengoni ha cercato di sdrammatizzare scambiando a distanza qualche chiacchiera con la fan: "Stai bene però, eh? Te la ricorderai per tutta la vita sta cosa. 'Sono svenuta al concerto di Mengoni a Padova'".