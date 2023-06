Elodie, terrore e scena muta: cala il gelo a Rai 1

25 giugno 2023 a

Doppio svarione a Italia Loves Romagna, il (concitato) concerto evento per le vittime dell'alluvione in Romagna di maggio andato in onda su Rai 1 da Campovolo. Una serata grandi firme, condotta da Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani, con ospiti alcuni dei più grandi artisti italiani. Da Laura Pausini a Zucchero, da Gianni Morandi a Ligabue ed Elodie.

Momento di imbarazzo quando Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, dopo la sua esibizione preso da grande euforia urla al pubblico "fate sentire il vostro entusiasmo anche alle Marche, a casa". Un lapsus bello e buono, visto che le Marche sono state fortunatamente solo "sfiorate" dal disastro meteorologico.

Gelo pochi istanti dopo, quando Morandi trascina Elodie e Fiorella Mannoia in una performance a tre sulle note di Vita, brano del grande Lucio Dalla. Si tratta del gran finale, dopo 4 ore di live. Il gobbo è spento ma Morandi, scatenato, decide di far cantare alle due colleghe un suo classico, C'era un ragazzo. Un capolavoro che di cui però Elodie non sa le parole. La regia la inquadra mentre osserva con occhi sbarrati e visibilmente nel panico Gianni e Fiorella, e quando l'orchestra inizia a suonare lei si limita a ballare, senza aprire bocca.